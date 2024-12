“Bove ha cambiato reparto e quindi poco per volta significa che le cose vanno meglio, ha lasciato la terapia intensiva, è passato in un reparto che si chiama Utic, di livello di delicatezza inferiore”. Il direttore generale della Fiorentina, Alessandro Ferrari, ha dato importanti novità ai microfoni di Mediaset prima dell’inizio di Fiorentina-Empoli di Coppa Italia, parlando delle condizioni di Edoardo Bove: “Lui sta bene, sta recuperando e siamo contenti, ma bisogna avere pazienza e rispetto per lui”.

Durante la partita contro l’Inter, il centrocampista della Fiorentina ha accusato un malore ed è crollato sul terreno di gioco. I soccorsi sono intervenuti in campo e la partita è stata sospesa. Rapidissimo è stato l’intervento dei compagni prima e poi dei medici della squadra. Poco dopo è anche arrivata l’ambulanza che ha trasportato il calciatore d’urgenza in ospedale. Restano ancora da stabilire le cause che hanno portato all’arresto cardiaco di Bove. Saranno quindi necessari ulteriori esami per comprendere cosa abbia scatenato, secondo le ipotesi più accreditate, un aritmia ventricolare con torsione di punta.

In attesa di aggiornamenti, il 22enne è parso lucido e di buon umore: ha fatto una videochiamata ai compagni di squadra alla vigilia del match di Coppa Italia di ieri sera contro l’Empoli, motivandoli a dare il massimo. Purtroppo per lui, e per la Fiorentina, l’Empoli ha però prevalso al Franchi battendo i viola ai calci di rigore, eliminando così la squadra di Palladino dalla competizione.