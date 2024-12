Una sfida lanciata su Tik Tok che ha portato oltre 20 bambini ricoverati, con fratture gravi. Succede in Romania, dove all’ospedale Alexandru Grigorescu di Bucarest sono stati registrati decine di ingressi di giovani pazienti: avevano partecipato alla ‘Superman Challenge’ sul social, che consiste nel lanciarsi fra le braccia degli amici che al momento opportuno si ritirano, lasciandolo cadere. Il direttore dell’ospedale, Alexandru Ulici, ha confermato la notizia e ha chiesto ai genitori di spiegare ai bambini quanto pericolosa possa rivelarsi una sfida del genere.

“Da venerdì hanno iniziato ad arrivare i pazienti” che hanno partecipato alla sfida, ha spiegato Ulici a news.ro. “Se inizialmente il fenomeno sembrava banale, il numero dei pazienti è progressivamente aumentato tanto che solo ieri in reparto ne avevamo 20 con fratture e traumi importanti. Due di loro sono in attesa di un intervento chirurgico per frattura dell’omero e frattura dell’avambraccio. Lanciamo l’allarme – ha concluso il medico – perché sembra essere un fenomeno preoccupante e pericoloso per i bambini, che può causare gravi lesioni e compromettere sia le lezioni a scuola che le vacanze”. E si appella ai genitori, nella speranza che facciano capire ai ragazzi il pericolo della “challenge”.