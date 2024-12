Giovedì 5 dicembre 2024 a Miami si terrà il sorteggio della nuova Coppa del Mondo per Club Fifa a 32 squadre, in programma negli Stati Uniti a giugno 2025. L’estrazione dei sorteggi, che si svolgerà in diretta in studio, prenderà il via alle 13:00 ora locale (19 italiane) e sarà trasmessa in tutto il mondo tramite il sito ufficiale della Fifa. Quest’oggi, 3 dicembre, sono state pubblicate le fasce in cui sono state collocate le squadre che parteciperanno al competizione. Di seguito, l’elenco completo.

Mondiale per Club: le fasce del sorteggio

Prima fascia:

Manchester City (ENG)

Real Madrid C. F. (ESP)

FC Bayern München (GER)

Paris Saint-Germain (FRA)

CR Flamengo (BRA)

SE Palmeiras (BRA)

CA River Plate (ARG)