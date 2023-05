Un cagnolino corre in strada e fa cadere un compagno di Remco Evenepoel, che per frenare cade a sua volta. Succede al via della quinta tappa del Giro d’Italia 2023 da Atripalda a Salerno, in programma oggi mercoledì 10 maggio: durante la corsa, un cane correndo in strada ha fatto finire per terra Davide Ballerini, compagno di squadra di Evenepoel. Nella successiva carambola è rimasto coinvolto anche il campione del mondo belga.

Le immagini non mostrano il momento in cui Evenepoel finisce a terra con la sua bici, ma il ciclista viene ripreso quando è già seduto sul lato destro della carreggiata. Assistito dai sanitari, è rimasto a terra per circa un minuto e mezzo, tenendo col fiato sospeso tutta la carovana. Evenepoel, già maglia rosa nelle prime 4 tappe, è infatti uno dei favoriti e dei grandi protagonisti di questo Giro. Fortunamente poi si è rialzato e si è rimesso in sella, pronto a proseguire la gara. Il 23enne era atteso dai propri compagni, che lo hanno scortato fino al rientro in gruppo. Sembrerebbe nulla di grave quindi, solo spavento.