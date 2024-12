L’accusa è gravissima: hanno fatto parte, con ruoli e modalità diverse, di un gruppo affaristico in grado di influenzare e controllare le principali iniziative della pubblica amministrazione, soprattutto nel settore della speculazione edilizia in Trentino Alto Adige. Per questo motivo la Procura distrettuale di Trento ha emesso un mandato d’arresto per il magnate austriaco René Benko, fondatore del gruppo Signa (finito poco meno di un anno fa sulla stampa internazionale per un mega crac) e per altre otto persone (tutte ai domiciliari), tra cui il commercialista bolzanino Heinz Peter Hager, la sindaca di Riva del Garda Cristina Santi (esponente della Lega) e l’ex senatore Vittorio Fravezzi (eletto con Unione per il Trentino). Le indagini sono state coordinate dalla Dda della Procura di Trento con Carabinieri del Ros e i Finanzieri del Nucleo di polizia economico-finanziaria della Finanza di Trento. Al centro dell’indagine l’area ex Cattoi di Riva del Garda.

Gli arresti – Sono 8, come detto, le persone destinatarie di un ordine di custodia ai domiciliari. Oltre a Benko, Hager, Fravezzi e Santi, ci sono anche l’imprenditore roveretano Paolo Signoretti, gli architetti Fabio Rossa e Andrea Saccani, il giornalista Lorenzo Barzon e la dirigente del Comune di Bolzano nell’ufficio gestione del territorio Daniela Eisenstecken. L’indagine, nata nel 2019, è partita dopo un accesso abusivo al sistema informatico di una dipendente comunale di Bolzano. Secondo gli inquirenti, gli imprenditori coinvolti avrebbero concesso favori, regali e denaro anche a funzionari e amministratori pubblici in cambio di appalti.

Indagati anche assessori provinciali – Le indagini coinvolgono 77 persone fisiche, tra cui 11 amministratori pubblici, 20 dirigenti e funzionari di enti locali e società partecipate, membri delle forze dell’ordine, professionisti e imprenditori. Tra gli indagati anche l’attuale assessore provinciale al turismo Luis Walcher (ex vicesindaco di Bolzano), il sindaco di Laives Giovanni Seppi e l’ex assessore provinciale e segretario particolare Werner Frick, tutti esponenti della Svp. Inoltre, numerose persone giuridiche sono state segnalate per responsabilità amministrativa. Il Gip ha condiviso la contestazione dell’utilizzo del metodo mafioso per il reato di associazione per delinquere ipotizzato dalla Procura.

Le accuse – Le accuse contestate includono: associazione per delinquere, turbativa d’asta, finanziamento illecito ai partiti, traffico di influenze illecite, truffa, indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, oltre a diversi reati contro la pubblica amministrazione, tra cui corruzione, induzione indebita, rivelazione di segreti d’ufficio e omissione di atti d’ufficio, nonché violazioni delle norme tributarie legate all’emissione di fatture per operazioni inesistenti. I militari hanno eseguito oltre 100 perquisizioni nei confronti di altre persone sottoposte ad indagine, società ed enti pubblici territoriali nelle province di Trento, Bolzano, Brescia, Milano, Pavia, Roma e Verona nonché all’estero attraverso i canali di cooperazione giudiziaria internazionale. Per l’accusa, gli imprenditori coinvolti si sono resi disponibili a finanziare le campagne elettorali di amministratori pubblici, ottenendo poi agevolazioni, procedure semplificate e concessioni per iniziative immobiliari.

Benko era il capo – Il ruolo del magnate austriaco René Benko è stato ben delineato dagli inquirenti: “Grazie al suo potere economico è uno dei promotori dell’associazione per delinquere, rappresentato in Italia e strettamente coordinato e collegato con Peter Heinz Hager, indicando a quest’ultimo come ottenere le autorizzazioni sulle speculazioni da realizzare, impartendo ordini sull’esecuzione dello stato dei lavori conseguenti alle autorizzazioni, aggiornato da Hager sull’evolvere dei rapporti con il mondo istituzionale”. È quanto contesta la Dda della procura di Trento all’imprenditore austriaco, destinatario di un mandato di arresto per rogatoria internazionale in quanto considerato a capo della presunta associazione per delinquere. René Benko, nel frattempo, nel primo pomeriggio si è presentato alla Polizeidirektion di Innsbruck, dove è stato sentito dagli inquirenti. Il magnante austriaco resta comunque a piede libero, come scritto dal quotidiano Der Standard.

Perquisizioni – A corredo dell’inchiesta sulle operazioni immobiliari nel capoluogo altoatesino, gli inquirenti stanno effettuando tutta una serie di perquisizioni a Bolzano, non solo in Municipio. La Guardia di finanza si è recata negli uffici del noto commercialista Heinz Peter Hager, mentre i Carabinieri nell’ufficio della Signa Holding, ex società del magnate austriaco Renè Benko che sta realizzando in centro città il mega-centro commerciale Waltherpark. Le operazioni riguardano in prima linea computer, telefoni e altri supporti elettronici. Le forze dell’ordine si sono presentate anche in diversi uffici della Provincia autonoma di Bolzano: secondo quanto comunicato dalle forze dell’ordine, non sono però stati acquisiti materiale informatico o documenti. La commissione parlamentare antimafia ha già chiesto l’accesso agli atti dell’inchiesta.

“Piena collaborazione” – “Nessun mandato d’arresto europeo sarà eseguito contro il signor Benko che continuerà come prima a cooperare pienamente con tutte le autorità nazionali e internazionali ed è fiducioso che qualsiasi accusa contro di lui sarà errata“, ha detto l’avvocato Norbert Wess, legale dell’imprenditore. Secondo il difensore l’imprenditore austriaco si è presentato alla direzione della polizia di Innsbruck a seguito dell’ordine di arresto spiccato dalla Dda di Trento. Il commercialista bolzanino Heinz Peter Hager, tra i destinatari della misura cautelare degli arresti domiciliari, ha “offerto piena collaborazione agli inquirenti ed esprime grande fiducia nel sistema giudiziario”. Lo ha comunicato il suo ufficio stampa. “Nell’ambito di un’ampia indagine della Procura della Repubblica di Trento relativa a diversi progetti immobiliari nel Nord Italia, sono in corso accertamenti anche in Alto Adige. Le indagini riguardano progetti relativi agli anni dal 2018 al 2022″, si legge nella nota. “In totale sono 77 le persone interessate dalle indagini, tra cui alcuni imprenditori altoatesini. In qualità di rappresentante legale di alcune aziende, anche Heinz Peter Hager è coinvolto in queste indagini; è stato posto agli arresti domiciliari dalle autorità inquirenti. Gli avvocati della difesa sono stati incaricati di presentare opposizione a questa misura”, ha informato l’ufficio stampa.