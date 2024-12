“Siamo molto contenti e rilassati rispetto a ieri, l’abbiamo visto e ci abbiamo parlato: è lucido e sveglio con la sua voglia di ridere e scherzare. La situazione deve rimanere sotto controllo nei prossimi giorni, ma il ragazzo sta bene“. Queste le parole del direttore generale della Fiorentina Alessandro Ferrari rivolgendosi ai media all’ingresso dell’ospedale Careggi dove si trova ricoverato Edoardo Bove, dopo il malore accusato nel corso della partita di Serie A tra i viola e l’Inter.

GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI SULLE CONDIZIONI DI EDOARDO BOVE

Ferrari ha poi annunciato il ritorno in campo della Fiorentina mercoledì in Coppa Italia contro l’Empoli: “Il presidente Commisso ci ha chiamato tutta la notte, stamattina ha parlato col papà del ragazzo. Nelle prossime ore ci sarà un contatto anche con lui”. Inoltre Bove ha parlato con la squadra tramite videochiamata, come ha svelato lo stesso dg viola: “Li ha convinti a scendere in campo mercoledì. C’è voglia di tornare in campo, grazie anche all’entusiasmo che ci ha trasmesso Edoardo. Ci diceva ‘Io voglio giocare, fatemi uscire’, ma credo sia conscio della gravità della situazione”.

“A parte tutto sta sentendo, aldilà dei tifosi Viola, tutta la vicinanza del mondo del calcio, dello sport e della politica. Dal punto di vista sanitario ora ci sono in corso tutte le analisi sul ragazzo, la cosa bella è che si è risvegliato stamattina cosciente, lucido, senza bisogno dei macchinari. Ci possono essere conseguenza sulla carriera del calciatore? E’ presto, ci auguriamo di no, ma sono analisi che verranno fatte nei prossimi giorni“, ha poi proseguito Ferrari.

Successivamente, la Fiorentina ha diffuso un comunicato ufficiale che conferma il regolare svolgimento del match di Coppa Italia contro l’Empoli: “ACF Fiorentina informa che, viste le notizie rassicuranti arrivate in giornata e dopo la videochiamata che Edoardo ha voluto fare con tutti i suoi compagni, il Mister e lo staff tecnico riuniti al Viola Park, la squadra ha deciso di tornare subito in campo e preparare la sfida con l’Empoli di mercoledì. Il Presidente Commisso è in costante contatto con la Dirigenza Viola e la Famiglia di Edoardo ed è stato rassicurato dal padre del ragazzo sulle sue condizioni di salute in attesa di poter parlare direttamente con lui nelle prossime ore”.