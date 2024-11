Il Mondiale di Formula 1 arriva al penultimo appuntamento stagionale in Qatar con il titolo già vinto da Max Verstappen e la lotta per il Mondiale Costruttori. La Ferrari punta a conquistarlo a distanza di sedici anni dall’ultima volta, il 2008, ma deve recuperare 24 punti sulla McLaren. Tuttavia, l’attenzione mediatica è ancora rivolta soprattutto su quanto accaduto lo scorso weekend a Las Vegas tra Charles Leclerc e Carlos Sainz, quando lo spagnolo ha ignorato le direttive del team facendo andare il monegasco su tutte le furie. Sulle frizioni tra i due piloti si è espresso David Coulthard, ai microfoni del podcast Drive to Wynn.

“Mi piace il fatto che Fred Vasseur dica ‘guarda, va bene così’. È da così tanto tempo che un altro pilota che si arrabbia per la strategia, non si ribella, ma non cerca nemmeno di nascondersi”, ha ammesso il vicecampione di Formula 1 del 2001. L’inglese ha aggiunto: “Non mi piace affatto quando gli addetti stampa o i team principal cercano di mentirci in modo politico dicendo ‘non c’è niente da dire su questo’. Certo che c’è qualcosa da dire!”

L’ex pilota automobilistico ha poi ipotizzato la conversazione tra Vasseur e Leclerc: “Penso che gli dirà qualcosa come: ‘Amico, segui le istruzioni, sei pagato dalla squadra. Se non ti piace, vai da un’altra parte. Queste sono le circostanze che ci hanno portato a prendere la decisione che abbiamo preso. Noi abbiamo tutte le informazioni, voi no. Limitatevi a tenerle per radio fino a quando non avremo parlato in seguito’”.