L’ex ultras Enzo Anghinelli era sotto casa di Fabrizio Corona per reclamare 3mila euro: una presunta ricompensa per la sua partecipazione in tv a Lo Stato delle Cose, la trasmissione di Rai3 condotta da Massimo Giletti. La notizia viene riportata da Il Giornale, che racconta dell’intervento di due volanti della polizia poche sere fa in zona Susa-Argonne a Milano. Chi è Enzo Anghinelli? Storico ultras di spicco della curva del Milan, ha patteggiato una pena di 3 anni per traffico di droga, per fatti commessi tra aprile e luglio 2018. Soprattutto, per due volte è sopravvissuto a un tentativo di omicidio. Il primo, a soli 25 anni, nel novembre 1998: un uomo in Vespa gli spara tre colpi di pistola. La seconda volta il 12 aprile 2019, in pieno centro a Milano: viene colpito al volto dalle pallottole di due sicari. Per questo episodio, solo poche settimane fa, è stato fermato Daniele Cataldo, uomo di fiducia del capo ultrà milanista Luca Lucci, una delle figure chiave dell’inchiesta della Procura di Milano sugli affari nelle curve di Milan e Inter e sulle infiltrazioni della ‘ndrangheta a San Siro.

Proprio di questa inchiesta si sta occupando da diverse puntate la trasmissione di Massimo Giletti, che in ben due occasioni ha intervistato Anghinelli. L’ex ultras ha svelato su Rai3 diverse dinamiche del tifo organizzato rossonero e nerazzurro, parlando anche di Andrea Beretta, in carcere per l’omicidio di Antonio Bellocco, che recentemente ha deciso di collaborare con la giustizia. Perché allora Anghinelli era sotto casa di Fabrizio Corona? È stato proprio l’ex paparazzo dei vip a chiamare le volanti: secondo quanto ricostruito da il Giornale, tra i due infatti era in corso un diverbio per un compenso di 3mila euro reclamato dall’ex ultras. “Che dovevo fare, uscire e litigare? Già tremila euro glieli ho dati, basta”, ha dichiarato Corona al quotidiano, confermando quindi quanto accaduto. Sempre Corona, scrive Il Giornale, ha ammesso che Giletti si era rivolto a lui per avere in esclusiva le dichiarazioni di Anghinelli sugli affari ultras. Quei soldi quindi sarebbero almeno una parte del cachet per la sua presenza sulla tv pubblica. Ma su questo non arrivano conferme.