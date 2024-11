Caos all’Università Statale di Milano, martedì 26 novembre, quando un gruppo di studenti di Cambiare Rotta ha fatto irruzione al convegno antiabortista organizzato dalla lista legata a Comunione e Liberazione, Obiettivo Studenti, interrompendolo. L’incontro è stato sospeso prima che prendesse la parola Soemia Sibillo, direttrice del Centro Aiuto alla Vita della Mangiagalli. Secondo gli organizzatori, il convegno aveva lo scopo di raccontare le storie delle persone che hanno deciso di non ricorrere all’interruzione volontaria di gravidanza. Per i contestatori, invece, i relatori e le relatrici avevano preso posizioni contro la legge 194. La vicenda è arrivata a Palazzo Marino, dove la consigliera Mariangela Paladino di Noi moderati ha proposto di organizzare lo stesso convegno in Comune o in Regione.

Video X/Pro Vita