Venti gradi in più sulla media del periodo in Siberia (che in questi giorni oscilla tra -1 e – 4°), Corea del Sud nel gelo. Come segnala il meteo.it la regione russa, simbolo di inverni rigidi e temperature estreme, ha registrato queste temperature a causa anche della presenza di un vasto campo di alta pressione presente sugli Urali. Condizioni totalmente diverse invece in Corea del Sud, raggiunta in questi giorni da un ciclone invernale che ha provocato nevicate intense anche sulla capitale Seul.

Le pesanti nevicate hanno ricoperto la Corea del Sud per il secondo giorno di fila hanno provocato tre morti nella provincia di Gyeonggi e gravi disservizi ai trasporti su scala nazionale. Le gravi condizioni meteo, ha riferito il ministero degli Interni, hanno portato alla cancellazione di 156 voli e all’interruzione di 104 servizi di traghetto su 79 rotte.

Seul, alle prese con la peggior nevicata mai avuta nel mese di novembre, ha registrato un accumulo fino a 40 centimetri di manto bianco in alcune parti della capitale, con picchi di 45 centimetri nell’area metropolitana. Il secondo giorno di neve ha spinto il governo della città a schierare 11.000 dipendenti e 20.000 pezzi di equipaggiamento per le operazioni di rimozione della neve: le autorità hanno segnalato 131 interruzioni di corrente temporanee, con 46 ripristinate entro la fine di mercoledì. L’allerta di forti nevicate è stato revocato a Seul, ma è rimasto in vigore in molte regioni meridionali fuori dalla capitale, con alcune aree interessate da nevicate al ritmo di circa un centimetro all’ora, secondo gli aggiornamenti della Korea Meteorological Administration.

Forti nevicate hanno ricoperto parti della Cina nordorientale, provocando la chiusura di 15 autostrade nella provincia di Jilin. Sono state imposte restrizioni anche ai veicoli cargo di grandi dimensioni e ai camion che trasportano sostanze chimiche pericolose. Nella vicina provincia di Heilongjiang, forti piogge e nevicate accompagnate da venti di burrasca e un calo della temperatura hanno costretto l’ufficio meteorologico locale a emettere un’allerta rossa per bufere di neve e ad attivare una risposta di emergenza di livello III.