“Più tennis sulla rete ammiraglia, Rai 1, e non su Rai 2. Chiedo solo pari opportunità con la Nazionale di calcio“. È questa la richiesta del presidente della Federazione italiana Tennis e Padel, Angelo Binaghi che tramite un’intervista al Foglio, lancia un messaggio mirato alla tv di Stato. L’appello del presidente della Fitp è una conseguenza dell’importante successo sportivo e di ascolti della finale di Coppa Davis che ha visto l’Italia trionfare per il secondo anno consecutivo. Il match è stato trasmesso in chiaro su Rai 2, in pay-tv su Sky e in streaming su SuperTenniX. Dal prossimo anno, e per i successivi 4, la Davis e la Billie Jean King Cup saranno in esclusiva su SuperTennis (il canale della Fedarzione, al 64 del digitale terrestre). Una riconferma dunque per quanto riguarda la massima competizione a squadre femminile, mentre l’esclusiva di tutte le sfide della massima competizione a squadre maschile rappresenta un ritorno al passato.

Nonostante ciò, Binaghi ha ricordato come la Fitp è sempre stata aperta alla condivisione dell’esclusiva con la Rai: “Il nostro scopo non è commerciale, ma divulgativo. Chiediamo attenzione. Abbiamo il nostro canale e se la Rai non ci dà le giuste risposte offriremo il bel tennis sul nostro canale tematico”. Il presidente ha aggiunto: “Abbiamo sempre offerto la nostra disponibilità, siamo venuti incontro alle richieste e concordato perfino gli orari delle gare degli Internazionali di Roma”. Tradotto: la Coppa Davis e la King Cup potrebbe tornare sulla tv di Stato, ma solo se sarà garantita la diretta sulla prima rete nazionale.

La Rai ha trasmesso anche, sempre sul secondo canale, le partite di Jannik Sinner alle Nitto ATP Finals di Torino, fino alla finale che l’ha incoronato primo campione italiano nella storia del torneo, riservando però alla nazionale di calcio la vetrina di Rai 1. Binaghi ha chiarito di aver parlato con i vertici della Rai per una collocazione più prestigiosa del tennis: “Mi è stato risposto che ci sono valutazioni di marketing. Ovviamente ho ringraziato l’ad Rossi, ma io devo fare l’interesse del tennis, e gli sarei più grato quando la Rai ci darà la vetrina della nazionale di calcio, Rai 1. E’ una sfida per tutti”.

Tenendo presente che nel 2025 su SuperTennis si potrà vedere tutto il circuito WTA, i tornei Challenger e le due principali competizioni a squadre (oltre al Premier Padel), c’è però un problema più generale che Binaghi evidenzia: “Il nuovo Sinner deve vedere il tennis sulla tv pubblica e non su una pay tv. Il tennis è popolare come il calcio, la Rai lo comprenda. Il danno è per il Paese”. L’altra questione, che vede coinvolta la politica, ha a che fare con gli eventi sportivi in chiaro. “Gli spagnoli hanno avuto la possibilità di vedere sulla loro tv pubblica la finale del Roland Garros, tra lo spagnolo Alcaraz e Zverev. In Italia, invece, la nostra Paolini è arrivata in finale a Wimbledon ma gli italiani non hanno visto la partita in chiaro, sulla Rai”. Il presidente della Fitp ha quindi ribadito: “Chiedo una finestra in chiaro, una vetrina vera, per le partite. Voglio che le finali dello Slam possano essere guardate dai ragazzi che amano il tennis. Al Governo mi hanno assicurato che la norma verrà modificata. Speriamo, e presto”.