Il fatto che la Rai non abbia trasmesso l’ultima edizione della Billie Jean King Cup di tennis, che ha visto trionfare l’Italia femminile guidata da Tathiana Garbin, è qualcosa di “anacronistico, i tempi sono cambiati”. Queste le parole rilasciate a LaPresse da Carolina Morace, ex ct della nazionale femminile di calcio e oggi europarlamentare del Movimento 5 Stelle. Era stata proprio Morace dopo la straordinaria vittoria di Jasmine Paolini e compagne a denunciare la scelta della tv pubblica di acquisire i diritti televisivi della Coppa Davis ma non quelli della Billie Jean King Cup, stessa competizione a squadre femminile. “Le ragazze del tennis fanno la storia, ma la Rai decide di ignorarle“, aveva scritto in un post su Instagram. Aggiungendo: “La Rai dovrebbe essere di tutti, donne e uomini“.

Poi è arrivata la replica del direttore di RaiSport, Iacopo Volpi: “I diritti della Billie Jean King Cup li ha presi Supertennis e se li è tenuti. Del resto fa trasmissioni in chiaro. Per quanto riguarda lo sport femminile noi alla Rai non abbiamo mai fatto differenze tra donne e uomini”. La competizione femminile è stata trasmessa in chiaro da Supertennis, canale 64 del digitale terrestre che è in mano alla Federazione italiana tennis e padel (Fitp). “Abbiamo già il campionato di calcio femminile tutte le settimane – ha aggiunto Volpi – abbiamo già i diritti degli Europei femminili di calcio, trasmettiamo almeno una partita a settimana di Serie A, in più abbiamo i diritti di tutti gli sport al femminile, dalla pallavolo al basket femminile che faremo”.

La versione di Volpi è stata però smentita da Angelo Binaghi, presidente della Federtennis: “Nessuno della Rai ci ha mai chiesto di dargli i diritti della Billie Jean King Cup. Anzi, è vero il contrario; noi li avevamo offerti a loro quale contropartita dei diritti simulcast del torneo Wta di Palermo”, ha detto il numero 1 della Fitp sempre a LaPresse. Che nega appunto quanto dichiarato dal direttore di RaiSport: “Purtroppo non mi risulta che la Rai abbia mai chiesto i diritti a Supertennis per la Billie Jean King Cup. Gli investimenti che la Federazione italiana tennis ha fatto sin dall’inizio sul canale monotematico, sono sempre stati fatti per dare visibilità al nostro sport, anche in un’epoca nella quale i diritti del tennis e in particolare quelli delle gare femminili non li voleva nessuno, anche se in Fed Cup c’erano Pennetta, Vinci e Schiavone“.

Alle parole di Volpi ha poi replicato anche la stessa Morace: “Dire che è falso quello che è stato detto lo trovo assurdo”, ha affermato l’eurodeputata M5s. Che poi ha specificato: “Il problema è che non sono stati acquisiti i diritti dell’equivalente femminile della Coppa Davis. È ovvio che se avessi offerto il prezzo giusto forse l’avresti vinta. La Rai non si rende conto che l’interesse per il tennis sta diventando più ampio di quello per il calcio“. Nella sua nota pubblicata ieri, Morace aveva aggiunto: “Un servizio pubblico inclusivo dovrebbe iniziare da una comunicazione dello sport con spazi omogenei tra discipline sportive maschili e femminili“.