Il governo raddoppia i finanziamenti ai partiti. Un emendamento riformulato dall’esecutivo riduce dal 2 per mille allo 0,2 per mille dell’Irpef il contributo destinato ai partiti politici. E non solo: stabilisce anche che la quota inoptata, ovvero la quota di chi non fa una scelta e che attualmente è destinata allo Stato, vada ai partiti: “In caso di scelte non espresse da parte dei contribuenti, la destinazione di stabilisce in proporzione alle scelte espresse”, si legge nella proposta di modifica. Il finanziamento della misura inoltre quasi raddoppia a 42,3 milioni, si legge nel testo, dai 25,1 attualmente previsti. Il governo ha riscritto due emendamenti originari di Pd e Avs che proponevano invece di incrementare di 3 milioni per il 2024 il tetto delle risorse da distribuire.

Il testo dovrà ora essere accettato dai senatori che lo hanno proposto e poi essere messo al voto. “Colpo di mano del governo”, ha protestato il capogruppo M5s Stefano Patuanelli. “Ci opporremo con tutte le nostre forze”. La scelta di ripartire anche la quota inoptata, anziché lasciarla allo Stato, è analoga a quella già esistente per l’8 per mille. La formulazione attuale va in favore dei partiti che vengono scelti maggiormente e che l’anno scorso erano stati: Pd, Fratelli d’Italia e Movimento 5 stelle. In base all’emendamento, sarà un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di natura non regolamentare, “da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore” del dl fisco, su proposta del Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, di concerto con il Mef, a stabilire “i criteri e le modalità per il riparto e la corresponsione delle somme spettanti ai soggetti aventi diritto sulla base delle scelte operate dai contribuenti, in modo da garantire la tempestività e l’economicità di gestione, nonché le modalità di semplificazione degli adempimenti e di tutela della riservatezza e di espressione delle scelte preferenziali dei contribuenti”.