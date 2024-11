L’ex Juventus Nicklas Bendtner si trovava a New York quando è stato aggredito da un uomo armato di coltello. L’ex calciatore danese camminava per le strade della Grande Mela assieme a un gruppo di amici, quando un individuo che teneva in mano un coltello li ha assaliti. Le telecamere a circuito chiuso hanno ripreso tutta la scena. Come riportato dal The Sun, l’episodio è avvenuto la scorsa settimana e il 36enne è scampato per un soffio a una situazione molto delicata che poteva costargli carissimo. Nelle immagini di videosorveglianza, si vede Bendtner passeggiare con degli amici, quando uno di questi viene attaccato. Si tratta di un uomo di 55 anni che ha riportato delle ferite al viso e alle orecchie, venendo poi trasportato al Mount Sinai Hospital di New York dove ha ricevuto le cure adeguate.

Gli agenti di polizia sono arrivati molto rapidamente sul luogo dell’accaduto e, a seguito di una rapida indagine, hanno individuato il colpevole dell’aggressione anche grazie all’ausilio delle telecamere. Joshua Zinberg, un 25enne newyorkese, è stato arrestato il giorno successivo con l’accusa di tentato omicidio e aggressione. L’uomo, con parecchi precedenti e problemi di salute mentale, è stato denunciato dalla madre che lo ha identificato nel filmato: “Posso confermare che sono io nel video”, l’unico commento di Bendtner a Ekstra Bladet.