“Ultimo tango a Buenos Aires”. Potrebbe essere questo il titolo ideale per rendere omaggio a Juan Martin Del Potro. Il primo dicembre, l’argentino giocherà un match-esibizione per dare l’addio definitivo al tennis con il suo amico Novak Djokovic: “Spero per almeno un’ora o due di avere sollievo dai miei dolori, di stare in pace sul campo da tennis insieme a un amico che merita l’affetto della gente” ha raccontato Del Potro con un commovente messaggio sui social.

Il vincitore dello Us Open 2009 (che nel 2018 si è posizionato al terzo posto in classifica Atp, suo best ranking in carriera) ha raccontato in un lungo video diverse questioni che in pochi sanno: “Quando ho giocato la mia ultima partita a Buenos Aires nel 2022, contro Delbonis, ho preso subito un volo per la Svizzera. E sono andato ad operarmi per la quinta volta al ginocchio. Poi ho annunciato il mio addio al tennis, anche se stavo progettando di annunciare un mio ritorno nel caso le mie condizioni fossero migliorate”.

Purtroppo per lui, sono sorte delle complicazioni che hanno riguardato la mobilità delle gambe: “Dopo due mesi di recupero in Svizzera, sono dovuto andare di nuovo sotto i ferri, stavolta negli Usa. Avevo dolori alla schiena, ho avuto centinaia di infiltrazioni: nel 2019 il medico mi disse che avrei potuto recuperare dai miei problemi al ginocchio nel giro di tre mesi. E invece oggi non riesco a salire le scale. Ho dolore anche quando dormo. Non ho speranze”.