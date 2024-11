Un aereo della Azimuth Airlines, compagnia commerciale russa di cui è comproprietario il partner di judo di Putin, Vitaliy Vantsev, ha preso fuoco durante l’atterraggio all’aeroporto di Antalya. L’incendio è stato domato e sono stati evacuati 79 passeggeri. L’aereo è un un Superjet-100 russo e volava in condizioni metereologiche avverse.

Suat Seyitoğlu, capo dell’amministrazione civile dell’aeroporto di Antalya, ha dichiarato: “Al momento dell’atterraggio è scoppiato un incendio nel motore dell’aereo della Azimuth Airlines della Federazione Russa ed è stato effettuato un intervento immediato e le fiamme sono state spente. Tutti i passeggeri dell’aereo sono stati evacuati e nessuno è rimasto ferito, per fortuna non è successo niente a nessuno. Non c’è alcuna situazione negativa al momento”.