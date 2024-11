Las Vegas ha detto che Max Verstappen è di nuovo campione del mondo. Anche se il Gran Premio è stato vinto da Russell, che ha chiuso davanti a Lewis Hamilton e alle due Ferrari, al pilota olandese della Red Bull è bastato il quinto posto. La gara sulla Strip ha attirato migliaia di tifosi, tra chi aveva un biglietto e chi invece si è arrangiato.

A Las Vegas infatti si corre su un circuito cittadino. Ma per guardare il Gran Premio bisogna avere un biglietto: non è permesso fermarsi in una zona pedonale o su un ponte con vista, altrimenti una multa salata è il minimo che possa capitare. Per impedire ai curiosi di “spiare” la gara, sono stati piazzati teli neri e una serie di guardie sempre allerta, che perlustravano ad esempio un parcheggio multipiano sopra la pista o una passerella sopraelevata sulla Strip.

Ma alcuni tifosi e turisti hanno aggirato questo problema utilizzando le scale mobili a Spring Mountain e Las Vegas Blvd, fuori dal Fashion Show Mall. Infatti, finché ci si continua a muovere, la sicurezza non può contestare nulla. Non era certo l’ideale per guardare l’intero evento di F1, ma è stata una trovata più che sufficiente per chi voleva arrivare proprio accanto alla pista per un minuto e scattare velocemente una foto.

You’re not allowed to stop and watch the Las Vegas Formula One Grand Prix without a ticket and stopping in a pedestrian walking zone or on a bridge with a view will get you a ticket, a fine or worse trouble. A few locals and tourists are circumventing this by utilizing the… pic.twitter.com/u8d35JdDkF

