Matteo Berrettini e Jannik Sinner sono la coppia del momento. Grazie (soprattutto) alle loro gesta, l’Italia del tennis è campione del mondo, ha vinto la seconda Coppa Davis consecutiva, ma questa per il romano e per l’altoatesino ha un sapore speciale. L’anno scorso, sempre a Malaga, “The Hammer” poté solo vedere i compagni giocare e vincere: il suo supporto fu importante per la squadra, partecipò alle celebrazioni, ma non riuscì a godersela appieno in quanto infortunato. Era lì con tutti gli azzurri, ma dietro le quinte. Un anno dopo, Sinner e Berrettini sono ancora sul palco come vincitori, ma questa volta è differente. È la realizzazione di una promessa che fatta a novembre 2023: “L’anno prossimo la vinciamo insieme“.

“No, no… avevo detto che prima o poi l’avremmo vinto insieme. Poi abbiamo deciso di farlo subito”, ammette un sorridente Berrettini ai microfoni di Super Tennis nell’intervista insieme a Sinner. “È stata una Coppa giocata e vinta con grande determinazione, arrivata dopo moltissime vicissitudini personali. Quello che sto provando è una sensazione bellissima dopo tutti i momenti negativi vissuti e le sconfitte brucianti degli anni precedenti. Sono molto grato a Sinner, non solo in campo, ma anche per quello che ha fatto e fa fuori. Il successo in Coppa Davis è collettivo, di squadra. Anche la scelta di giocare noi due il doppio vuol dire che il gruppo è forte”.

Riguardo al compagno di squadra e amico Jannik Sinner: “La sua è stata una stagione incomparabile. È così come lo vedete, non ha maschere“. In quel momento, l’altoatesino lo raggiunge e prende la parola: “L’anno scorso ci ha dato una grandissima mano da fuori. La nostra amicizia è nata tanti anni fa. È sana, ci siamo trovati subito. È stata sempre così anche quando non eravamo i giocatori e le persone di ora. Per me Matteo è una persona speciale anche fuori dal campo, quando mi guarda, perché mi fido di lui. E io sono il suo primo tifoso quando gioca. Ha avuto tanta sfortuna in carriera per gli infortuni, gli auguro il meglio”.

????️ La nostra intervista a Jannik Sinner e Matteo Berrettini appena conquistata la #DavisCup ???? pic.twitter.com/X31IaXGSpn — SuperTennis TV (@SuperTennisTv) November 24, 2024

Infine, nel ringraziare i tifosi italiani, il numero uno al mondo preferisce cedere l’onore al romano ammettendo scherzosamente: “Lui lo fa meglio di me, io faccio schifo”. Quindi Berrettini: “Ragazzi, grazie mille per il supporto che ci avete dato. È stata una stagione speciale per tutti noi, ma soprattutto per questo ragazzo qua. Ci vediamo tra pochi mesi in televisione, dove volete voi… basta che continuate a sostenerci“.