Slitta il decreto giustizia all’ordine del giorno del Consiglio dei ministri. Su richiesta del vicepremier Antonio Tajani, la bozza di provvedimento, che conteneva una nuova norma-bavaglio per i magistrati e un inasprimento delle norme sulla cybersicurezza, sarà discussa alla prossima riunione. A quanto apprende l’Ansa da palazzo Chigi, Tajani ha chiesto il rinvio della discussione in quanto i ministri di Forza Italia, il partito di cui è leader, non potranno essere presenti alla seduta per diversi impegni.

Articolo in aggiornamento