Disagi per lo sciopero del personale del gruppo Ferrovie dello Stato, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord, proclamato da alcune sigle sindacali autonome che riguarda si ripercuote quindi su tutti i viaggiatori su rotaia. Lo sciopero iniziato alle 21 di sabato 23 novembre proseguirà fino alle 21 di oggi, domenica 24 novembre.

Nelle principali stazioni italiane, da Roma a Milano, sono diversi i treni che risultano cancellati. Pochi, invece, quelli in ritardo. A Termini nella sola fascia oraria della mattina, dalle ore 11 alle 13,40 circa, sono stati cancellati circa una trentina di treni tra quelli in partenza e quelli in arrivo.

Anche alla stazione ferroviaria di Venezia-Santa Lucia sul tabellone le voci che riguardano i treni cancellati, fino al primo pomeriggio, sono 18 su 40. Solo due segnalano un ritardo: di 80 minuti il treno proveniente da Napoli e di 8 minuti invece quello previsto da Roma Termini. Per guanto riguarda le partenze i treni soppressi sono 8 su 40.

A Milano dalle 13 alle 15 circa sono circa una ventina i treni cancellati tra quelli in arrivo e quelli in partenza.

Disagi contenuti a Napoli, sul tabellone tra treni regionali e quelli dell’alta velocità risulta cancellato un mezzo su due, ma alla stazione il numero dei passeggeri in attesa sembra essere limitato, segno probabilmente che molti hanno optato per la riprogrammazione del viaggio.

Infine anche alla stazione centrale di Bologna risultano cancellati diversi treni: attorno alle 13 erano 21 i treni in partenza cancellati, 13 quelli in arrivo. Il ritardo maggiore, pari a circa 95 minuti, riguardava un Frecciarossa in arrivo da Taranto e diretto a Torino.

Ecco i treni garantiti di Trenitalia (link). Qui quelli di Italo.