Quanti sono i tennisti che hanno vinto due Slam, le Atp Finals e la Coppa Davis nella stessa stagione? C’è n’è solo uno: Jannik Sinner. Al crepuscolo di questo straordinario 2024, con la conquista della seconda Insalatiera consecutiva, il numero 1 al mondo firma anche l’ennesimo record. È il primo giocatore nella storia del tennis ad aver messo in bacheca nello stesso anno 4 trofei così importanti. Oggi, Sinner ha anche eguagliato Roger Federer, che dal 2005 deteneva un altro primato: aver chiuso una stagione vincendo almeno un set in ogni partita che ha disputato. In questa stagione, l’altoatesino non ha mai perso 2-0 o 3-0.

Questi record sono incredibili ma sono l’inevitabile conseguenza di un 2024 che è stato l’anno della consacrazione per l’azzurro. Un viaggio lungo undici mesi, dagli Australian Open alla Coppa Davis vinta con l’Italia a Malaga, che ha segnato l’inizio di una nuova era del tennis, la fine di un’altra e il sorgere di un regno tricolore. Il titolo di Maestro a Torino e poi l’Insalatiera bis sono stati per Sinner la ciliegina sulla torta, il trionfo conclusivo di un anno vissuto da dominatore, che non solo è storico per il tennis italiano (e questo sarebbe scontato dirlo), ma che si inserisce anche tra le grandi annate del passato.

L’azzurro quest’anno ha portato a casa nove titoli (19 in carriera) e 10 finali su 16 tornei disputati. Unica sconfitta all’ultimo atto nel 500 di Pechino contro Carlos Alcaraz. Ha alzato due Slam (Australian Open e US Open), tre Masters 1000 (Miami, Cincinnati e Shanghai), due 500 (Rotterdam e Halle), le Atp Finals e infine la Davis. Ha conquistato il numero 1 del mondo e messo insieme un bilancio di 70 vittorie con solo 6 sconfitte. Siamo al 92,1% di successi. Una percentuale che lambisce la top 10 all-time. E senza contare le 4 vittorie (3 in singolare, una in doppio) in questa Coppa Davis.

Delle appena sei sconfitte stagionali, tre sono arrivate contro Alcaraz a Indian Wells, Roland Garros e Pechino, mentre le altre tre sono figlie di situazioni particolari. A cose normali insomma, non si sarebbero probabilmente materializzate. Stiamo parlando della semifinale di Montecarlo contro Stefanos Tsitsipas (pesante errore arbitrale a sfavore nel terzo set), i quarti di finale di Wimbledon contro Daniil Medvedev (quasi svenimento in campo) e i quarti di Montreal contro Andrey Rublev (due partite giocate in un giorno). Insomma, Sinner è stato quasi imbattibile in una stagione che entra a far parte della storia del tennis.