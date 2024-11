La squadra Mobile di Milano questa notte ha individuato l’arsenale della curva Nord. In oltre dieci ore di perquisizioni sono state repertate pistole, granate, kalashnikov, mitragliette, bombe a mano, giubbotti antiproiettile e centinaia di proiettili.

La perquisizione è avvenuta in un garage di Cambiago nella disponibilità di un soggetto legato alla curva Nord e all’ex capo Andrea Beretta. L’arsenale si trova in un magazzino all’interno di un complesso residenziale non distante da un appartamento dello stesso Beretta nella disponibilità del soggetto poi arrestato e portato a San Vittore.