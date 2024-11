LeBron James ha annunciato il suo addio ai social network. La star dei Los Angeles Lakers, nonché miglior marcatore di tutti i tempi della Nba, ha infatti ripreso un tweet di Rich Kleiman (suo socio storico nell’agenzia Klutch Sports) datato 24 ottobre in cui puntava il dito contro i media americani, accusandoli di trattare lo sport con troppa negatività e di giocare un ruolo attivo nella diffusione di sentimenti d’odio, aggiungendovi un breve e coinciso “AMEN!”.

Nel suo tweet, Kleiman sottolineava come i Giochi Olimpici di Parigi 2024 e il podcast “Mind The Game” (ideato e condotto proprio da LeBron James insieme all’ attuale coach dei Lakers JJ Redick), come modelli ideali nel trasmettere il senso di unità che conferisce lo sport e come riferimento di comunicazione esemplare in ambito sportivo. Poco dopo aver condiviso il messaggio del suo socio, James ha deciso di esporsi ulteriormente. Sempre con un tweet ha quindi annunciato: “E detto questo, vi saluto. Lascio i social per il momento, prendetevi cura di voi”. Non è la prima volta che l’americano prende una pausa dai social network, anche se i precedenti allontanamenti erano stati di natura prettamente cestistica. Un momentaneo addio che comunque avrà lasciato più che sorpresi i suoi 52,9 milioni di follower su X e gli altrettanti 159 milioni su Instagram.