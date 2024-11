Decine di medici e infermieri volontari saranno per quattro giorni in piazza del Popolo a Roma per offrire visite, screening e consigli gratuiti. Una “festa della prevenzione” dice Pasquale Riccio, presidente di Campus Salute. Un villaggio medico già organizzato in passato e reso possibile, dal 21 al 24 novembre, dai contributi di Asl Roma 1 e Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini con Regione Lazio, Comune di Roma e Ordine dei Medici di Roma, associazioni e sponsor.

Nei limiti del possibile, cittadini di tutte le età potranno accedere alla prevenzione in diversi ambiti: endocrinologia, cardiologia, ginecologia, ortopedia, fisioterapia, nutrizione e senologia. Le visite potranno essere effettuate da giovedì 21 dalle ore 15.00 alle ore 18.30, venerdì 22 e sabato 23 dalle 10.00 alle 18.30, con una breve pausa a metà giornata, e domenica 24 nella mattinata.

Dal 2010 ad oggi, Campus Salute ha erogato oltre 150 mila visite gratuite, raggiungendo 10 regioni italiane e arrivando anche in Serbia. Oltre alle visite mediche, il Campus Salute ospiterà anche eventi solidali e sportivi come il Festival della Letteratura Sportiva, un’occasione per coniugare benessere fisico e culturale.