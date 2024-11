“Quelle di Umbria ed Emilia Romagna siano vittorie di tutti”. La segretaria del Partito democratico, Elly Schlein durante una conferenza stampa al Nazareno, sede del partito a Roma, tira le somme del voto sulle ultime elezioni regionali, “occasione – sottolinea Schlein – per credere che siamo in grado di costruire un’alternativa a queste destre”. Alle domande dei cronisti su Renzi e Calenda che non hanno eletto propri rappresentanti in nessuna delle due regioni, la segretaria dem risponde: “Non parlo degli altri. Nelle piazze ci chiedono unità”.