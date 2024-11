L’Italia del tennis vuole prendersi tutto: dopo la vittoria di Jannik Sinner alle Atp Finals e in attesa del debutto giovedì in Coppa Davis, oggi è il grande giorno delle azzurre. La squadra guidata da Tathiana Garbin è di nuovo arrivata in finale di Billie Jean King Cup. Un anno fa, la sconfitta contro il Canada. Oggi di fronte c’è la sorpresa Slovacchia, arrivata a Malaga come la cenerentola della manifestazione ma capace di eliminare Stati Uniti, Australia e poi Gran Bretagna. L’Italia però non vuole farsi sfuggire il trofeo, che è già stato conquistato per 4 volte nella storia (quando la competizione si chiamava Fed Cup): le azzurre d’altronde in semifinale hanno eliminato la Polonia, da molti considerata la favorita numero 1.

Sara Errani, Jasmine Paolini, Lucia Bronzetti, Elisabetta Cocciaretto e Martina Trevisan: eccolo il quintetto azzurro che vuole scrivere la storia a Malaga. Le avversarie slovacche, guidate da capitan Liptak, sono Sramkova, Schmiedlova, Hruncakova, Jamrichova, Mihalikova. Garbin deve scegliere la singolarista che scenderà in campo per prima tra Bronzetti, Cocciaretto e Trevisan. Poi toccherà a Paolini sfidare Sramkova. Infine, in caso di doppio decisivo, l’Italia può schierare la coppia Errani–Paolini: finora una garanzia.

Italia-Slovacchia, orario e dove vedere in tv la finale di Billie Jean King Cup

La finale di Billie Jean King Cup tra Italia e Slovacchia si gioca oggi alle ore 17. La diretta tv è disponibile in chiaro su SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre), ma anche in streaming gratis live su SuperTenniX e sul sito di SuperTennis.

Il programma

Ore 17 – Primo singolare

A seguire – Secondo singolare

A seguire – Eventuale doppio decisivo