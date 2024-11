“Empowerment femminile e violenza sulle donne sono cose diverse. La violenza sulle donne è un tema che siamo al di là dal risolvere. Le cause vanno affrontate tutte quante. Ci sono dati che parlano di un’incidenza significativa dell’immigrazione illegale di massa. E l’Italia continuerà a lavorare per fermarla. Credo che ci siano anche ragioni culturali, che noi dobbiamo continuare a combattere, e per paradosso aumenta la violenza sulle donne mentre le donne acquisiscono più spazio, e questo è qualcosa che deve farci riflettere. Il governo è impegnato a 360 gradi per combattere una piaga davanti a cui non ci possiamo tirare indietro o girarci dall’altra parte”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, che in un punto stampa al margine del G20 a Rio de Janeiro, ha commentato le parole pronunciate da Valditara durante la presentazione della Fondazione dedicata a Giulia Cecchettin. La presidente del Consiglio sposa quindi la linea del ministro dell’Istruzione, nonostante le polemiche e le proteste arrivate anche dalla stessa famiglia Cecchettin. Valditara infatti ha scelto di trasformare un discorso sulla violenza contro le donne in uno contro l’immigrazione, nel contesto di una giornata in memoria di una ragazza uccisa dal suo ex italiano.