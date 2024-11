Un bellissimo gol che non può passare inosservato, così come l’esultanza che n’è scaturita. Nella notte, il milanista Christian Pulisic porta in vantaggio gli Stati Uniti nel match contro la Giamaica e celebra la rete messa a segno con la famosa “Trump Dance”, virale sui social, dove ci sono numerosi video del presidente americano appena rieletto che balla sulle note di YMCA.

“Ho visto tutti farlo ieri nella NFL, ho visto Jon Jones farlo, e ci stavamo semplicemente divertendo un po’. Ho pensato che fosse un balletto piuttosto divertente. Ovviamente è la ‘Trump Dance’, ma era solo un balletto che tutti stavano facendo. È lui che l’ha creata, e ho pensato che fosse divertente. Non è un qualcosa di politico. Era solo per divertimento. Ho visto un sacco di persone farlo e ho pensato che fosse divertente, mi piaceva“, ha spiegato Pulisic al termine della partita. Ovviamente Trump ringrazia in ogni caso, anche perché Pulisic non è l’unico sportivo americano ad aver ripreso la sua “danza”.

È diventata popolare negli ultimi giorni tra atleti universitari, ma anche su diversi campi del campionato di football Nfl. Nick Bosa, giocatore dei San Francisco 49ers pizzicato durante un’intervista tv di un compagno mentre indossava un cappello con scritto “Make America Great Again”, è stato uno dei primi a festeggiare in questa maniera. Dopo di lui, l’ha seguito Brock Bowers (giocatore dei Las Vegas Raiders) in seguito a un touchdown ai danni dei Miami Dolphins. La “Trump dance” ha fatto irruzione anche sui campi da golf, lo sport prediletto del nuovo presidente americano: Charley Hull ha abbozzato le movenze del ballo durante la sfida contro Nelly Korda in un torneo Lpga in Florida. E poi ancora la star dei pesi massimi delle Mma Jon Jones, che lo scorso sabato al Madison Square Garden di New York ha celebrato così il proprio successo contro Stipe Miocic, proprio sotto gli occhi di Trump.