Il cavo sottomarino C-Lion1, che collega la città finlandese di Santahamina a quella tedesca di Rostock attraversando il Mar Baltico, è stato danneggiato, causando un’interruzione di molte connessioni e suscitando preoccupazione nei due paesi.

Il cavo, lungo 1.200 chilometri e operativo dal 2016, rappresenta una delle principali vie per il trasferimento di dati e l’accesso a internet tra la Finlandia e il resto d’Europa. Una nave specializzata è già partita da Calais, in Francia, per avviare le operazioni di riparazione. Le autorità stanno indagando sull’origine del danno. Tra le ipotesi considerate vi sono cause accidentali, come l’impatto con un’ancora o con attrezzature per la pesca a strascico. Tuttavia, non si esclude l’eventualità di un sabotaggio intenzionale.

Germania e Finlandia si sono dette “profondamente preoccupate” per la rottura del cavo evocando “la guerra ibrida” e la minaccia russa. In una nota congiunta si legge dei ministeri degli Esteri di Berlino ed Helsinki che “un’inchiesta approfondita è in corso, la nostra sicurezza europea non è solo minacciata dalla guerra di aggressione russa contro l’Ucraina, ma anche dalle guerre ibride condotto da attori maligni“.

Henri Kronlund, direttore delle comunicazioni di Cinia, società che gestisce il cavo, ha sottolineato che “il taglio intenzionale non è ancora un’opzione da scartare”, promettendo ulteriori dettagli una volta completata la riparazione. I media, inoltre, hanno evidenziato che il percorso del cavo verso la Germania corre in prossimità dei due gasdotti NordStream tra la Russia e la Germania, attualmente non funzionanti. Nonostante l’incidente, Samuli Bergström, responsabile del Centro di sicurezza informatica di Traficom, ha rassicurato: “Fortunatamente ci sono diversi cavi dati tra la Finlandia e l’estero, quindi un singolo guasto ad un cavo non influisce sul traffico internet”.