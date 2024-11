“Una bella vittoria in Emilia Romagna. Michele De Pascale un sindaco con cui noi già lavoriamo, potrà fare molto bene, confermare quanto di buono ha fatto e rilanciare questo progetto per l’Emilia Romagna che abbiamo contribuito a definire anche negli obiettivi”. Lo ha detto il presidente del M5s, Giuseppe Conte, intervistato dall’Agenzia Vista. “Bellissima vittoria quella dell’Umbria. Stefania Proietti, una sindaca espressione della società civile che noi conosciamo bene perché è sindaca ad Assisi in cui siamo in giunta. I cittadini umbri hanno dimostrato di voler voltare pagina. Non è servito neppure chiedere a Bandecchi di assoldare nuovi votanti perché la cosa non ha funzionato”. Conte ha ribadito di aver sentito Proietti. “Lunga conversazione, era al settimo cielo e sono contento davvero per lei, è una persona splendida, con un grande senso di responsabilità, grande etica pubblica, veramente il interprete migliore per questo progetto per l’Umbria”. “Ogni elezione è un discorso a parte, quindi non voglio generalizzare, ma sicuramente in questo caso abbiamo anche dimostrato che, nonostante il centrodestra partisse da una posizione di vantaggio, si può battere con interpreti seri, responsabili, convincenti e con un progetto credibile e concreto”.