Mo Farah, vincitore per ben 4 volte della medaglia d’oro alle Olimpiadi, è ancora in forma nonostante il ritiro. Se ne sono accorti i ladri che hanno tentato di rubargli il telefono nei giorni scorsi. L’ex mezzofondista inglese li ha rincorsi ed è riuscito ad acciuffarli facendosi restituire il cellulare.

L’atleta di origini somale, nel corso della sua carriera, ha vinto due ori a Londra nel 2012 e due a Rio nel 2016, nei 5.000 e 10.000 metri. Un campione eccezionale, e un ragazzo per bene, infatti la Regina Elisabetta lo nominò Cavaliere nel 2017.

Farah si è ritirato lo scorso anno, ma evidentemente la passione per la corsa non l’ha mai persa. Mentre faceva jogging in compagnia della moglie Tania nel Surrey (contea dell’Inghilterra sud-orientale), si è lanciato all‘inseguimento di alcuni ladri che gli avevano rubato lo smartphone.

Secondo quanto riporta il Daily Mail, la coppia si stava godendo una piacevole corsa attraverso il ricco spazio recintato di 964 acri in cui vivono quando, confortato dall’ampia sicurezza sul posto, Sir Mo ha deciso di lasciare il suo dispositivo sul ciglio di una strada privata, con l’intenzione di raccoglierlo alla fine della sua corsa. Ma pochi istanti dopo, l’ex campione dei 10.000 e 5.000 metri ha notato un grande furgone bianco sospetto.

Il veicolo, che aveva due uomini all’interno, si è fermato per consentire a uno di loro di afferrare il telefono dal sentiero prima di allontanarsi. Come un fulmine, Farah è riuscito a riprenderli per poi rimproverarli e farsi restituire il telefono prima di allontanarsi. Sempre secondo il giornale inglese, l’ex atleta era furioso per la violazione della sicurezza nella tenuta che ha guardie attive 24 ore su 24. La polizia inglese, come prevedibile, ha aperto un indagine.