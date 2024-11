L’attaccante della Lazio Boulaye Dia è risultato negativo ai test per la malaria. Colpo di scena, dunque, nel caso che ha visto coinvolto il calciatore biancoceleste che aveva contratto il virus mentre era in Africa per giocare alcune partite con la Nazionale senegalese, valide per la qualificazione alla Coppa d’Africa 2025.

A riferirlo sono i media senegalesi, in particolare wiwsport.com, che evidenzia come il giocatore si sia sottoposto alle cure del caso e ai test specifici che sono però risultati negativi, dando perciò a Dia la possibilità di ritornare in campo molto presto. Mentre si attendono ancora comunicazioni ufficiali da parte della Federazione calcistica senegalese, Marco Baroni può già tirare un grande sospiro di sollievo.

La società biancoceleste temeva il peggio, pensando che a Dia potesse capitare la stessa sorte di Kouame, attaccante della Fiorentina, che lo scorso anno è stato indisponibile per oltre un mese proprio per un caso analogo. Ma fortunatamente, all’attaccante biancoceleste è andata meglio. Adesso resta da capire se Dia rientrerà immediatamente in Italia o se rimarrà ancora a disposizione dei Leoni della Teranga che scenderanno in campo per l’ultimo match di questa sosta nazionali nella serata di martedì per affrontare il Burundi.