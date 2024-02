Christian Kouamé ha contratto la malaria. Il calciatore della Fiorentina è stato ricoverato in ospedale nella giornata di mercoledì 21 febbraio, come riporta una nota dello stesso club viola. L’esterno offensivo era rientrato a Firenze sabato scorso dopo il trionfo in Coppa d’Africa con la sua Costa d’Avorio. Non si era aggregato alla squadra per la trasferta di domenica ad Empoli, ma era atteso alla ripresa degli allenamenti mercoledì mattina, dopo i due giorni di riposo concessi dal tecnico Vincenzo Italiano.

Invece, si legge nella nota della Fiorentina, “in seguito a comparsa di febbre e malessere generale nella notte tra il 20 e 21 febbraio, il calciatore Kouamé è stato sottoposto al test per valutare una possibile infezione malarica, alla quale è risultato positivo. Il calciatore è stato ricoverato per le cure opportune e verrà rivalutato nei prossimi giorni”, spiega il club. Kouamé non è il primo calciatore ad aver contratto la malaria durante questa Coppa d’Africa: non c’è rischio di contagio e i tempi di rientro del calciatore dipenderanno dalla sintomatologia.