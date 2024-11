Ha chiuso l’ingresso del locale e ha tenuto in ostaggio i dipendenti. Il protagonista della vicenda – ancora da chiarire – è il figlio del titolare di un ristorante a Issy-les-Moulineaux, nella banlieue di Parigi. Un importante dispositivo di forze dell’ordine ha circondato il ristorante, a poche decine di metri dal périphérique, il raccordo anulare parigino. Dopo qualche ora i 4 dipendenti trattenuti sono stati liberati e l’uomo è stato fermato. All’interno non c’è nessun cliente e nessuno è rimasto ferito. L’uomo in passato ha avuto problemi con la giustizia in vicende di stupefacenti. Durante le comunicazioni con la polizia aveva detto di volersi suicidare.

La foto è d’archivio