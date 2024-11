Una provocazione tira l’altra e tra Mike Tyson e Jack Paul sale la tensione alla vigilia del match che segnerà il ritorno sul ring della leggenda dei pesi massimi. Dopo settimane di stilettate a distanza, l’ex campione del mondo e lo youtuber si sono ritrovati faccia a faccia per la pesatura e si è sfiorata la rissa.

Lo youtuber 27enne infatti ha pestato un piede a Tyson che ha reagito tirando uno schiaffo al suo avversario. A quel punto sono dovuti intervenire i due staff per separare i prossimi avversari sul ring. Paul ne ha comunque approfittato per rincarare la dose descrivendo Tyson come un “piccolo elfo arrabbiato” e sostenendo di “non aver neanche sentito lo schiaffo”.

L’’allestimento del match di pugilato è stato soprattutto una grande operazione di marketing. L’incontro in programma all’AT&T Stadium di Arlington nella notte tra venerdì e sabato (alle 2 di notte ora italiana) è il primo evento di sport da combattimento ad essere trasmesso in streaming su Netflix e sarà disponibile senza costi aggiuntivi per gli oltre 280 milioni di abbonati alla piattaforma in tutto il mondo.

Basta questo per considerare ‘Tyson vs Paul’ già adesso un successo. Il resto è curiosità per vedere come il Tyson tornerà a muoversi sul ring, lui che non è mai stato un ‘ballerino’ ma un pugile capace da da professionista di vincere i primi 19 incontri per ko, 12 dei quali alla prima ripresa. Il suo score dice tutto: 50 vittorie, sei sconfitte, con 44 ko prima di ritirarsi 19 anni fa.

L’incontro originariamente programmato per il 20 luglio venne posticipato a causa di un’ulcera allo stomaco che mise ko Tyson. In un documentario che giorni fa promuoveva l’incontro ha sottolineato di aver perso 26 libbre durante la convalescenza. Diversi Stati non avrebbero autorizzato l’incontro e alla fine è stato il Texas a dare il nulla osta accettando di organizzare un incontro di otto round invece di 10 o 12, con riprese da due minuti invece di tre e guantoni più pesanti progettati per ridurre la potenza dei pugni.

Ma chi è Paul? Personaggio dei social con oltre 50 milioni di follower sulla rete, ha già 10 incontri da professionista (e una sola sconfitta contro Fury). L’influencer, imprenditore, e ora boxeur professionista (oltre che ex attore), divenne famoso partendo da incontri amatoriali contro altri Youtuber, fino al match di boxe vinto contro Nate Diaz, una leggenda della Mma.