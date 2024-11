Claudio Ranieri si avvicina alla panchina della Roma. Nella serata di ieri, 12 novembre, l’ex allenatore del Cagliari è decollato in direzione Londra accompagnato dal suo agente per conoscere i Friedkin, proprietari del club. Restano dunque sullo sfondo i nomi di Vincenzo Montella e Roberto Mancini, quest’ultimo rimasto senza squadra dopo aver risolto il proprio contratto da CT dell’Arabia Saudita.

Quella dell’attuale commissario tecnico della Turchia, era un’idea aveva preso quota dopo che un manager inglese, addetto alle intermediazioni, lo aveva contattato a nome dei Friedkin. Tuttavia, la richiesta di un contratto di almeno 2 anni, più la resistenza della Federazione Turca a cui andrebbe pagata una clausola di un milione e mezzo, rendono l’ipotesi difficilmente realizzabile. Ranieri, al momento, pare in pole position per sedersi sulla panchina giallorossa dopo a l’esonero di Ivan Juric. Si va dunque verso la scelta di un profilo di esperienza e legato all’ambiente romanista. Le prossime ore ci diranno se il colloquio conoscitivo tra i Friedkin e l’allenatore romano ha avuto esito positivo: se da Londra arriverà la fumata bianca, Ranieri già nella mattinata di giovedì 14 novembre sarà in campo a Trigoria per dirigere il suo primo allenamento da nuovo allenatore della Roma a distanza di cinque anni dall’ultima volta.