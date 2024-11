“Quella che il governo ha presentato è una manovra recessiva e la crescita del paese è trainata dagli investimenti del Pnrr”, è da dura analisi fatta dalla segretaria dem Elly Schlein sulla Manovra. “Non c’è un investimento che punti al rilancio dell’economia italiana, è una manovra di austerità“, prosegue l’esponente del Pd, dicendo che la maggioranza è smentita dai numeri rispetto a ciò che dicono.

Secondo Schlein la manovra è “fatta sull’incoerenza“: “Sono quelli che gridavano che avrebbero abolito la Fornero ma in realtà hanno ridotto le possibilità di uscita anticipata dal lavoro. L’incoerenza di chi diceva che avrebbe abbassato le accise, in realtà sono aumentate”. Una manovra, sottolinea ancora, “criticata da tutti, pure dalla maggioranza”.

“Abbiamo sentito la presidente del Consiglio dire che non hanno gettato soldi dalla finestra. Ma è discutibile perché hanno gettato 800 milioni di euro per deportare persone in Albania, mentre la legge dice che avrebbero dovuto portarle indietro”, conclude.