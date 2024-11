È morta la ragazza di 15 anni investita da un auto a san Benedetto Po, in provincia di Mantova, nel primo pomeriggio. La giovane era stata trasferita in eliambulanza, in condizioni disperate, all’ospedale di Parma dopo che un lungo tentativo di rianimazione aveva prodotto una flebile ripresa dell’attività cardiaca. Ma non c’è stato modo di salvare la ragazzina.

La vittima era appena scesa dal pullman che la riportava a casa da scuola, quando è stata travolta da un’auto, guidata da una 26enne, che l’ha sbalzata nella scarpata adiacente la strada. Il pullman era arrivato da Mantova alla fermata sulla ex statale Virgiliana, appena fuori paese, in corrispondenza della frazione Villa Garibaldi. La studentessa è scesa dal bus e ha cominciato ad attraversare la strada, sempre molto trafficata, proprio nel momento in cui arrivava la vettura che non è riuscita ad evitarla.

L’automobilista, a quanto si apprende da fonti qualificate, è stata sottoposta all’alcoltest, risultato negativo. Le indagini per omicidio stradale sono affidate ai carabinieri del nucleo operativo di Mantova, che stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente.