“Cena elettorale tra compagni a Perugia. Come sempre, caviale”. Pierluigi Bersani prende nuovamente in giro, con la solita ironia, Giorgia Meloni. L’ex segretario Pd ha postato sul suo profilo Facebook immagini della cena elettorale cui ha partecipato in Umbria (dove si vota domenica e lunedì per il rinnovo del Consiglio regionale). I militanti del Pd, divisi in tre tavolate, mangiano pasta al ragù, non certo caviale.

Ma l’ex ministro ha colto l’occasione per sfottere la premier, che qualche giorno fa aveva replicato, con un messaggio a “Un giorno da Pecora”, a chi l’accusava di “svilire i diritti sindacali: non so cosa si intenda. So che questo governo quei diritti li difende molto meglio della sinistra al caviale”. Questa la replica di Bersani: “Siamo questi qua, cara Meloni. Sappiamo di dover recuperare nel rapporto col lavoro, con le persone più in difficoltà. Ma non azzardarti a farci la predica, perché in Liguria il tuo Bucci l’88% per cento lo ha preso a Portofino, non a Sampierdarena. Tu ti inchini all’uomo più ricco del mondo come Elon Musk. Tu governi facendo gli interessi dei padroni della sanità privata. Hai detto ai sindacati che la sinistra governava facendo gli interessi delle banche: io, cara Meloni, ho fatto la portabilità dei mutui”.