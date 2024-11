“Esortiamo i connazionali a non andare giovedì a Parigi per la partita Francia-Israele, nel timore di disordini e violenze”. È questo l’appello Consiglio di sicurezza nazionale di Tel Aviv rivolto agli israeliani. Dopo le violenze dei giorni scorsi ad Amsterdam contro i tifosi del Maccabi Tel Aviv, il governo di Israele invita a non recarsi allo Stade de France per vedere la partita tra le due nazionali valida per la Nations League: “Il Consiglio di Sicurezza Nazionale raccomanda agli israeliani all’estero di prendere precauzioni in particolare la prossima settimana, di evitare di recarsi ad eventi sportivi e culturali che coinvolgano gli israeliani, in particolare l’imminente partita della nazionale israeliana a Parigi”, si legge in una nota.

Allo stadio ci sarà, invece, il presidente francese Emmanuel Macron. Una presenza che ha anche lo scopo di inviare “un messaggio di fratellanza e solidarietà dopo gli intollerabili atti antisemiti che hanno seguito la partita di Amsterdam”, ha dichiarato un funzionario dell’entourage di Macron.

Per garantire la sicurezza all’interno e nei dintorni dello stadio e sui mezzi di trasporto pubblico saranno dispiegati 4mila poliziotti. E il capo della polizia di Parigi, Laurent Nuñez, ha annunciato il divieto di esporre bandiere della Palestina allo Stade de France in occasione della partita. In un’intervista ai media francesi, Nuñez ha dichiarato che “negli stadi non ci possono essere messaggi a sfondo politico, comprese le bandiere palestinesi. Nello stadio saranno presenti solo bandiere francesi e israeliane”.

“C’è un contesto e delle tensioni che rendono questa partita un evento ad alto rischio per noi”, ha dichiarato il capo della polizia di Parigi all’emittente televisiva francese Bfmtv, aggiungendo che le autorità “non tollereranno” alcuna violenza. Nuñez ha spiegato che 2.500 agenti di polizia saranno dispiegati intorno allo Stade de France, a nord della capitale francese, e altri 1.500 a Parigi e sui mezzi di trasporto pubblico. “Ci sarà un perimetro di sicurezza antiterrorismo intorno allo stadio”, ha detto. I controlli di sicurezza saranno “rafforzati”, ha aggiunto, anche con controlli sistematici e perquisizioni delle borse.