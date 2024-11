I carabinieri di Caserta sono venuti a conoscenza di una rissa avvenuta il 2 novembre scorso a Grazzanise, nel Casertano, vicino a un bar di piazza Montevergine grazie a un post commentato su un social network. La scoperta ha portato ad analizzare le immagini del sistema di videosorveglianza del bar e a raccogliere le testimonianze di alcuni presenti: così i militari della Stazione di Grazzanise hanno individuato cinque dei partecipanti alla rissa che sono stati denunciati.

Dalle ricostruzioni dei carabinieri è emerso che la rissa è partita tra due 16enni per motivi futili e che si sarebbe poi allargata ad altre 10 persone, sia minorenni che maggiorenni. Finora gli identificati e denunciati sono un 25enne, un 18enne, due 16enni di Santa Maria la Fossa e un 16enne di Grazzanise. Per i cinque verrà richiesta l’applicazione del daspo urbano per impedirgli di frequentare locali pubblici e aree urbane.