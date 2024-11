“Il Partito democratico anche oggi è al fianco di lavoratrici e lavoratori in questo sciopero unitario del trasporto pubblico che sta soffrendo tagli e disattenzione di questo governo“. A dirlo la segretaria del Pd, Elly Schlein, a margine della manifestazione indetta dai sindacati davanti al ministero delle Infrastrutture e dei Traporti nella giornata di sciopero dei lavoratori del trasporto pubblico locale.

“Io di caviale non ne ho mai mangiato, ma nemmeno posso sopportare che i lavoratori vengano purgati con l’olio di ricino. Quindi continueremo a stare al loro fianco. Si occupino invece del salario minimo che hanno negato a 3 milioni e mezzo di lavoratori e lavoratrici che non ce la fanno più”, ha commentato rispondendo a una domanda sulle recenti critiche della premier Giorgia Meloni contro la sinistra.