“Quando devi legiferare dei essere anche consapevole del mondo che devi normare”. Con questo approccio la 5 Stelle Barbara Florida, presidente della Commissione parlamentare di vigilanza RAI, ha organizzato ‘Le sfide del servizio pubblico’. Una due giorni di confronto a Palazzo Giustiniani, dove politici, operatore dei media, esperti internazionali, si confrontano sul futuro della RAI. “La missione improcrastinabile è fuori l’esecutivo dalla RAI perché la legge Renzi del 2015 ha messo in mano al governo di turno la nomina dell’amministratore delegato, cosa gravissima, altrimenti (dopo l’entrata in vigore del Media Freedom act, prevista per luglio, ndr) saremo in sanzione europea”, spiega Floridia. Che conclude: “Io non vedo oggi le condizioni per una riforma condivisa tra maggioranza ed opposizione sulla Rai, proprio per questo ho messo in piedi questa due giorni”.