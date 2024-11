“L’America ci ha dato un mandato forte e senza precedenti, abbiamo ripreso il controllo del Senato e sembra che manterremo il controllo della Camera“. Nel discorso della vittoria a Palm Beach, mentre da Cnn a Fox News lo danno vincitore o in significativo vantaggio negli swing states, Donald Trump dichiara che il partito repubblicano ha ripreso il controllo del Congresso. Certamente del Senato, dove viene scardinata la maggioranza di 51 a 49 detenuta dai democratici dopo che la senatrice repubblicana Deb Fischer del Nebraska ha respinto una sfida inaspettatamente aspra lanciata da Dan Osborn, che si è candidato come indipendente.

E la nuova maggioranza avrà un nuovo leader per la prima volta in 18 anni, date le dimissioni del senatore Mitch McConnell, repubblicano del Kentucky, che ha lasciato l’incarico che ricopriva 2007. I senatori repubblicani dovrebbero scegliere i loro nuovi leader la prossima settimana mentre si preparano ad assumere la presidenza delle commissioni gestite dai democratici dal 2021. In particolare, Ohio e Montana sono i due Stati dove si è concentrata la sfida per il controllo del Senato. Al momento prosegue il conteggio, ma i seggi assegnati al Gop sono già 51 (su 100). Per quanto invece riguarda la Camera, secondo i dati in aggiornamento del New York Times, i repubblicani sono in vantaggio con 193 seggi contro i 172 dei democratici (per la maggioranza è necessario raggiugerne 218, il totale è di 435).

Trump è il primo presidente a ricoprire due mandati presidenziali non consecutivi dopo il dem Stephen Grover Cleveland (a fine ‘800), il primo con una condanna penale e il presidente più vecchio ad insediarsi, a 78 anni. La sua è considerata una vera e propria impresa senza precedenti, perché è riuscito a tornare alla Casa Bianca sfidando ogni regola del politicamente corretto, sopravvivendo a due impeachment, vari processi, due condanne penali e vari scandali. Dopo l’assalto a Capitol Hill, sembrava un leader politico finito, abbandonato anche dal suo partito, che invece è riuscito a riconquistare.