Cacciato durante una pausa pubblicitaria del programma che seguiva in diretta lo spoglio delle elezioni presidenziali negli Stati Uniti. E’ l’esito infelice della partecipazione dell’ex premier del Regno Unito Boris Johnson a “America Decides”, la maratona televisiva sul voto Usa in diretta su Channel 4, uno dei principali canali tv britannici. A riportare il fatto sono vari giornali inglesi, tra i quali il Guardian. L’ex primo ministro britannico è stato ripreso più volte per aver insistito nel promuovere il suo libro autobiografico.

Il conduttore Krishnan Guru-Murthy ha tentato di frenare Johnson con richiami espliciti, dicendogli di “metterlo via”, mentre Johnson faceva continuamente riferimento al suo libro e cercava di attirare l’attenzione degli spettatori sulla sua ultima pubblicazione. Guru-Murthy ha descritto le azioni dell’ex premier come “volgari”. Johnson ha replicato: “Non c’è assolutamente nulla che tu possa fare per fermarmi… Mi è permesso pubblicizzare il mio libro”.

Durante la tavola rotonda, Johnson ha raccontato di aver incontrato Donald Trump dopo il tentato assassinio del presidente a luglio. “Nel caso in cui non l’avessi menzionato, sto promuovendo il mio libro Unleashed e ho parlato con lui dell’Ucraina”, ha insistito. Quando gli è stato chiesto come avrebbe eventualmente seguito le orme di Trump per un ritorno in politica, Johnson ha risposto: “La risposta è ovviamente contenuta in Unleashed, dove troverete la discussione completa su questo argomento”. A quel punto, un’altra conduttrice, Emily Maitlis, gli ha detto: “Non leggeremo tutti il tuo libro, quindi dicci semplicemente se vuoi tornare in politica… Non puoi rispondere a una sola domanda?”. Ma Johnson ha ribattuto: “A proposito, Emily, ho risposto a tutte le tue domande per tutta la notte. Attualmente sono felicemente impegnato a promuovere il mio libro Unleashed, disponibile in tutte le buone librerie”.

Verso la fine del programma, Johnson è stato sostituito nel panel di Channel 4 da Michael Cohen, ex avvocato di Trump. Guru-Murthy ha informato gli spettatori: “Boris Johnson è stato licenziato per aver continuato a parlare del suo libro”.