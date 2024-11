Solidariedad, il sindacato del partito dell’ultradestra Vox, ha offerto “servizi giuridici gratuiti” a coloro che domenica hanno preso parte alle proteste a Paiporta (Valencia) nel caso in cui siano “arrestati o multati” per aver preso a calci l’auto del presidente del governo, Pedro Sánchez (video), durante la visita con i monarchi nel municipio fra i più colpiti dalla catastrofe alluvionale. In un messaggio sul suo account su X, il sindacato afferma: “Comprendiamo perfettamente l’indignazione degli spagnoli nei confronti di un presidente che li ha umiliati. Se ci sono detenuti o sanzionati i nostri servizi giuridici sono a loro disposizione in maniera gratuita”. Il post è accompagnato da immagini dei violenti che ieri hanno preso a calci e sprangate l’auto del premier, battendo pugno contro i finestrini dell’auto del presidente del governo evacuato dai suoi servizi di sicurezza da Paiporta per il rischio della sua incolumità.

Il ministro dell’Interno, Fernando Grande-Marlaska, ha confermato che Sánchez è stato colpito ieri da “un gruppo marginale di violenti” infiltrato nelle proteste della popolazione di Paiporta. L’attacco è stato rivendicato dall’associazione di estrema destra Revuelta: “Noi della mia associazione siamo qui, abbiamo distrutto la loro macchina, ma siamo riusciti a colpirlo solo con un bastone alla schiena“, ha scritto Adrián Campos, sedicente “volontario” valenciano di Revuelta, in un messaggio Whatsapp pubblicato da Eldiario.es. “Non so cosa sia successo dopo, ma è uscito vivo dalla nostra zona”, ha aggiunto.