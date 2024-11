Almeno dieci persone hanno perso la vita nell’eruzione del vulcano Lewotobi Laki-Laki, situato sull’isola di Flores, nell’est dell’Indonesia. L’eruzione, avvenuta nella notte tra domenica e lunedì, ha lanciato palle di fuoco e ceneri sui villaggi circostanti, distruggendo numerose abitazioni e edifici. L’allarme è stato dato poco dopo mezzanotte, quando il vulcano ha iniziato la sua attività. Le autorità locali hanno innalzato il livello di allerta al massimo e disposto l’evacuazione di molti villaggi vicini per garantire la sicurezza degli abitanti.

There have been reports of at least nine fatalities after an eruption at Mount Lewotobi Laki-laki on Flores Island

November 3, 2024

Several houses, including a convent of Catholic nuns, were burned down due to hot ash and pyroclastic bombs from the eruption.

