Pecco Bagnaia non molla il titolo: vince in Malesia e accorcia, anche se di poco, la distanza in classifica con l’altro ducatista Jorge Martin che è avanti di 24 punti nella corsa al titolo piloti. Nel Gp di Sepang il campione italiano si impone in solitaria davanti allo spagnolo seguito da un altro italiano, Enea Bastianini, che completa il podio tutto a tinte rosse come quello della casa di Borgo Panigale.

Quarto posto per lo spagnolo Alex Marquez, anche lui su Ducati, che precede il connazionale della Ktm Pedro Acosta, il francese della Yamaha Fabio Quartararo e lo spagnolo dell’Aprilia Maverick Vinales. La stagione del motomondiale si chiuderà tra due settimane con ogni probabilità sul circuito del Montmelò a Barcellona che prenderà il posto di Valencia, dopo le terribili inondazioni che hanno colpito la regione spagnola e che rendono impossibile anche lo svolgimento di qualsiasi evento sportivo.

La gara di Sepang è stata interrotta al via per un brutto incidente che ha coinvolto le Ktm di Jack Miller e Brad Binder e Quartararo. Tutti i piloti, comunque, non hanno riportato conseguenze. Dopo la nuova partenza grande bagarre tra Bagnaia e Martin, con l’italiano che con il passare dei giri è riuscito a staccare lo spagnolo e trionfare. Cadute per Marc Marquez e Franco Morbidelli quando si trovavano rispettivamente in terza e quarta posizione, che sono poi ripartiti chiudendo 12° e 14°.