Un video per la campagna elettorale di Matteo Hallissey, il segretario dei Radicali, candidato alle elezioni regionali in Emilia Romagna nella lista dei Riformisti a sostegno di Michele De Pascale, aspirante governatore del centrosinistra. “In stazione a Bologna abbiamo dato i nostri volantini elettorali ai tassisti e raccolto, con un microfono nascosto, alcune loro dichiarazioni no-pos e contro Roberto RedSox. Ecco, anche a Bologna, la realtà del sistema taxi. Anche per questo ho deciso di candidarmi su Bologna e provincia alle elezioni regionali con la lista Riformisti – Emilia Romagna Futura. È ora di cambiare marcia” Così scrive il candidato sotto il video postato su X.