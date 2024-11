Passo falso pesante per Francesco Bagnaia durante la Sprint Race del Gran Premio della Malesia. Il due volte campione iridato, infatti, è scivolato in curva 9 e ha dovuto abbandonare la corsa, concedento così allo spagnolo Jorge Martin, vincitore della gara corta, il primo match point per il titolo mondiale nella gara che si disputerà domani, 3 novembre. Completano il podio, invece, Marc Marquez ed Enea Bastianini.

Il pilota della Ducati Prima Pramac, con la vittoria di oggi, sale a 465 punti, 29 in più dell’italiano, un distacco che consegna a Martin la possibilità di diventare campione del mondo già nel Gran Premio di domenica: allo spagnolo, infatti, basterà fare 8 punti in più del suo rivale per trionfare con una gara d’anticipo.

“Andare al massimo lo faccio sempre. Jorge è stato più bravo di me nella sprint quest’anno, ora con un distacco così è quasi impossibile ma finché non c’è la matematica faremo il massimo, siamo nella situazione che solo Jorge può perderlo il Mondiale. Bisognerà fare il massimo ma non basterà solo quello”, ha commentato Pecco Bagnaia poco dopo la fine della corsa.

Qualora non dovesse arrivare in Malesia l’ufficialità del titolo, invece, bisognerà attendere l’ultima gara, la cui sede, però, non è ancora stata resa nota. L’ultimo GP stagionale, infatti, si sarebbe dovuto tenere a Valencia, vittima della disastrosa alluvione che ha causato oltre 200 vittime. Dopo le proteste dei piloti, tra cui lo stesso Bagnaia che aveva minacciato di ritirarsi, anche a costo di perdere il titolo, se avesse dovuto gareggiare in Spagna, l’organizzazione ha deciso di cancellare il Gran Premio e di spostarlo in un altro circuito che, però, non è ancora stato stabilito.